MONTEROSA SKIALP 2022 Save the date

Il comprensorio sciistico Monterosa Ski, il primo in Italia ad avere aperto le porte allo scialpinismo, con un progetto che prevede itinerari di salita dedicati e spettacolari ridiscese in pista è pronto a rilanciare proponendo l’11ª edizione della super classica a coppie disegnata tra le Valli di Gressoney – Ayas e non solo.

«Sono ormai trascorsi 7 anni da quando il nostro comprensorio ha ufficialmente aperto le porte allo scialpinismo con tracciati appositamente pensati per gli amanti delle “pelli” – ha esordito Franco Torretta, Direttore Tecnico della Monterosa Spa -. Itinerari che permettono loro di fare sport all’aria aperta, di godersi in tutta sicurezza lo spettacolo dei ghiacciai della Valle d'Aosta, di raggiungere i rifugi in quota, per poi ridiscendere sulle piste del comprensorio. In queste stagioni sono stati moltissimi gli appassionati di ski touring che hanno percorso gli itinerari di Bettaforca, Colle Betta e Passo dei Salati; chi facendo una sola salita, chi concatenando addirittura tutti e tre i percorsi».

Un progetto, quello di Monterosa Ski, che ha avuto il suo apice proprio lo scorso inverno: «Complice la chiusura degli impianti a causa dell'emergenza sanitaria, Monterosa ha deciso di mettere in sicurezza e battere alcuni tracciati per favorire chi, non potendo frequentare la montagna con le funivie, ha voluto provare a risalire le vette con le pelli di foca. E’ stato entusiasmante vedere quante persone ne abbiano approfittato avvicinandosi a questo bellissimo sport. Spinti dai feedback ottenuti e forti della partnership pluriennale siglata con Dynafit, brand di riferimento per gli sport outdoor e in particolare per lo scialpinismo, abbiamo deciso di implementare il progetto volto a una fruizione della montagna a 360°. La prima e più importante novità è la risalita "notturna".

La sera di venerdì, dopo la chiusura piste, sarà possibile utilizzare l'itinerario di Colle Betta per salire fino a Colle Bettaforca e cenare al rifugio 2727 posto proprio in cima all'itinerario e, dopo cena, scendere con le lampade frontali lungo la pista da sci. Per garantire la sicurezza degli sciatori, le operazioni di battitura saranno opportunamente ritardate e il servizio di soccorso piste chiuderà la pista all'orario prestabilito».

Tra novità e conferme, è stata fissata la data della Monterosa Skialp: si correrà nella serata di venerdì 04 marzo. Formula vincente non si cambia. La gara sarà a coppie, in notturna con uno sviluppo di 30 km e 2.800 m di dislivello positivo. Come da tradizione sede di partenza e arrivo cambieranno ad anni alterni. Nel 2022 cuore pulsante dell’evento sarà Gressoney La Trinité.

Per gareggiare nella “Valle dei 4000” sono richiesti allenamento e braccia forti viste le 5 salite e gli 11 cambi assetto previsti. Come sempre non mancheranno un tratto a piedi e discese mozzafiato su piste perfettamente preparate.