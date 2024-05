L'Ultramarathon du Fallère 2023: un successo all'insegna della solidarietà

Il 5 agosto 2023 si è svolto l’Ultra Marathon du Fallère gara che ha dimostrato grande attenzione e sensibilizzato verso il diabete e la celiachia, non solo perché ha permesso di cucire la gara anche sui bisogni delle persone affette da tali patologie, ma anche perché gli organizzatori Patrick Sacchetto e Sylvie Vierin hanno deciso di devolvere 1000 euro all’Associazione Diabetici Valle D’Aosta.

Nei giorni scorsi è stato consegnato ufficialmente il ricavato all’Associazione e tutto il Direttivo, oltre ad essere onorato di aver potuto collaborare e sensibilizzare all’Ultra Marathon du Fallère, precisa che il ricavato verrà a sua volta investito per i numerosi progetti che svolge sul territorio tra i quali anche la nuova edizione dello Sugar che si terrà il 19/10/2024.

Il fine è quello di sensibilizzare anche attraverso lo sport ed anche in questa occasione, come nella vecchia edizione, parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un’associazione per disabili CVS di Pollein ed alla Fondazione Italiana Diabete per la ricerca.

Afferma il Vicepresidente Christian Chuc “Dopo il grande successo avuto nel 2022, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta italia ed il sold out anche per la passeggiata solidale, l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta in collaborazione con la Kriska Academy Asd replicheranno l’evento il 19 ottobre 2024 e sarà anche l’ evento di chiusura con le premiazioni dei circuiti Tour Trail Vda e Défi vertical. La partenza sarà prevista da Pollein con arrivo a Pila. Oltre alla gara competitiva ci sarà anche un vertical solidale non competitivo ed un mini trail per i più piccoli. Le Iscrizioni si potranno fare sul portale www.wedosport.net oppure negli stand presenti alle gare del circuito, a partire dal 1 maggio (ci troveranno al Vertical di Fenis). Fino al 3 maggio si potrà inoltre beneficiare di un' iscrizione ad un prezzo speciale. Vi aspettiamo numerosissimi”