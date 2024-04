Boom di iscritti per Soirée Vertikal

I trecento pettorali a disposizione per Soirée Vertikal sono andati esauriti in poco più di due settimane. Già a inizio marzo sono state chiuse le iscrizioni al circuito serale - ideato dal negozio di articoli sportivi Technosport - che partirà il 24 aprile con la seconda edizione de La Balade du Parc. A Champdepraz, mercoledì prossimo, saranno però 350 gli atleti in gara; una cinquantina di pettorali sono infatti stati riservati agli sportivi non iscritti all’intero circuito.

Si preannuncia dunque un’altra grande edizione di Soirée Vertikal, che torna con la confermata formula snella e divertente, serale e infrasettimanale, capace di attirare non solo gli specialisti di vertical e trail e di avvicinare anche moltissimi tifosi.

Mercoledì 24 è in programma anche la prima tappa della seconda edizione di Soirée Enfants, la promozionale dedicata ai più giovani che anticiperà La Balade du Parc. In totale saranno tre le prove per gli under 15. Dopo Champdepraz, Soirée Enfants verrà riproposto a Verrayes il 15 maggio, in occasione della “Grimpette de l’arboretum” e il 22 maggio poco prima della “Drette di matouffie”. Nessuna classifica, premio e merenda per tutti offerti da Conad. Per organizzare al meglio ogni singola tappa, anche le iscrizioni dei più giovani dovranno essere effettuate attraverso il portale irunning.it.

Soirée Vertikal si chiuderà invece mercoledì 5 giugno a Cogne, quando si correrà la prima edizione della “Mine à bout de souffle”; a seguire premiazioni dei vincitori e sorteggio finale aperto ai soli iscritti al circuito.