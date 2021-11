Tennis: Riaparte l'attività giovanile agli ordine di Monica Ostellino e Fabio Paonessa

da sx in piedi Ostellino, Gaspard, Minini, Pettenon, Melotti, Sebastiani, Macciocchi, Pretti, Montegrandi, Paonessa; da sx in ginocchio Buzio, Giopp, Dufour, Tampan, Calza, Borsato

Al primo appuntamento, organizzato sui campi del Tennis Club Chatillon St. Vincent, hanno partecipato 14 ragazzini, impegnati nella giornata di sabato 13 novembre in sedute tecniche in campo e in sedute di preparazione atletica specifica curata dalla Prof. Monica Ostellino.

Il Raduno è stato interamente dedicato alle fasce di età più piccole per i nati nel 2012, 2013 e 2014; ad essere stati convocati dal Tecnico Responsabile Maestro Nazionale Fabio Paonessa sono Borsato Giulia, Buzio Leonardo, Calza marie Therese, Dufour Gabriel, Gaspard Jerome, Giopp Fabio, Macciocchi Michael, Melotti Mattia, Minini Giorgio, Montegrandi Etienne, Pettenon Alessio, Pretti Oliviero, Sebastiani Ludovico e Tampan Gabriel.