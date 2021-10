Tennis: Bum bum Samsonova viaggia spedita ai quarti

Non è solo la giocatrice di miglior classifica presente a Courmayeur: Liudmila Samsonova è anche quella che tira più forte. D'altra parte, senza potenza non si vince un torneo sull'erba come il WTA 500 di Berlino.

La russa sogna il bis ai piedi del Monte Bianco, torneo speciale per chi è stata accolta dalla Valle d'Aosta quando era ancora una bambina. "Parlando dell'Italia, ho sempre detto che la Valle D'Aosta è casa mia e... davvero, non ci sono parole" ha detto, emozionata, dopo il 6-3 6-3 alla combattiva Aliona Bolsova.

La spagnola è una buona giocatrice, completa, ma è stata travolta dalla potenza della Samsonova, il cui servizio viaggia regolarmente a 180 km/h. Quando troverà la giusta continuità, potrà essere davvero pericolosa ad altissimi livelli.

Nel primo set le è bastato un break al quinto game, mentre nel secondo ha avuto un attimo di disattenzione in avvio (2-0 Bolsova), ma si è ripresa subito: con cinque game consecutivi ha messo in ghiaccio la partita. Tutto abbastanza semplice e (molto) veloce, visto che il match è durato appena 74 minuti.

Nei quarti se la vedrà con Anna Kalinskaya, brava a superare la favorita Alison Riske in un match pieno di alti e bassi (6-3 0-6 6-3).

La russa - nota al gossip per una passata frequentazione con Nick Kyrgios - è a Courmayeur senza la coach Patricia Tarabini. "Questa settimana è rimasta a casa - ha detto - a volte può essere utile viaggiare senza coach, perché devi pensare per conto tuo, hai più tempo per riflettere e non hai un angolo a cui rivolgerti nei momenti di difficoltà. È un processo di arricchimento".

Reduce dal quarto turno raggiunto a Indian Wells, la Kalinskaya sta attraversando un momento di gran fiducia: il match contro la Samsonova promette spettacolo.

Giovedì il tabellone si allineerà ai quarti di finale, dicendoci chi sarà l'unica italiana nei quarti tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, il cui scontro diretto è previsto alle ore 18.



COURMAYEUR LADIES OPEN - CASSINA TROPHY



Primo Turno Singolare

Ann Li (USA) b. Kamilla Rakhimova (RUS) 4-6 6-3 6-4



Secondo Turno Singolare

Dayana Yastremska (UCR) b. Kateryna Kozlova (UCR) 6-1 3-6 7-5

Clara Tauson (DAN) b. Giulia Gatto Monticone (ITA) 6-4 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) b. Alison Riske (USA) 6-3 0-6 6-3

Liudmila Samsonova (RUS) b. Aliona Bolsova (SPA) 6-3 6-3



Primo Turno Doppio

Piter / Voracova (POL-CZE) b. Bouzkova / Hradecka (CZE-CZE) 3-6 7-5 10-5

Neel / Rosolska (USA-POL) b. Kichenok / Olaru (UCR-ROM) 4-6 6-3 10-8



Quarti di Finale Doppio

Hozumi / Zhang (GIA-CIN) b. Kalashnikova / Kato (GEO-GIA) 6-0 6-3