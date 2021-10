Tennis: Alice Paonessa seconda all'Open Femminile di Ciriè

La giovane Alice Paonessa, atleta che si allena presso la Aosta Tennis Academy, ha conquistato il secondo posto nel torneo Open Femminile con montepremi di 500 euro, disputato presso il Tennis Club Cirié.

Sui campi in terra rossa piemontesi Alice Paonessa ha raggiunto la finale superando nei quarti di finale Mariastella Parisi per 6/2 6/2, poi ha battendo in semifinale Simone Teodorescu per 6/1 6/0; nella finale la valdostana si è arresa per 6/1 6/3 alla testa di serie numero uno del tabellone Elina Vikhrianova.