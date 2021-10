Motocross: Zanolli e Bove protagonisti in Piemonte

Si è disputata domenica 17 ottobre a Casale Monferrato una gara Asi in cui ha partecipato per lo Starcross di Verres il pilota valdostano Daniele Zanolli nella categoria Over 40 esordienti.

Nelle prove cronometrate Zanolli ha fatto registrare il 7” tempo; bella partenza in prima manche, riesce a concludere in sesta posizione. In seconda manche va ancora meglio con un bel quarto posto e chiude la categoria dell’anno in quinta posizione.

A Vercelli invece è sceso Vincenzo Bove per FMI nella categoria 125, dove ha fatto registrare il quarto tempo. Stupenda partenza in prima manche che lo vede spuntare secondo alla prima curva, poi riesce a chiudere in sesta posizione; va meglio nella second manche, dove nonostante una caduta riesce a mantenere la quarta posizione chiudendo quarto di giornata e al decimo posto nel campionato dell’anno nonostante abbia partecipato a tre sole gare su sei.