Tennis: Le promesse del tennis valdostano si sono contese i titoli regionali

Sulla terra rossa di Sarre sono stati disputati 6 tabelloni: under 10 femminile e maschile, under 12 femminile, under 14 femminile e maschile, under 16 maschile.

Partendo dai più piccini, il titolo under 10 femminile è andato a Sara Boccato che in finale ha battuto per 6/0 6/3 Angeline Bionaz; nella stessa categoria ma al maschile il titolo è andato ad André Susanna che in finale ha superato per 6/3 6/2 Oliviero Pretti.

Tra le ragazzine under 12 a conquistare lo scudetto è stata Gaia Paonessa che ha battuto nella partita decisiva Anna Ambrosio per 6/4 6/2; tra le femmine under 14 il titolo è di Heloise Pramotton che ha aprofittato del forfait in finale di Eleonora Toniolo, mentre a diventare campione regionale under 14 maschile è stato Simone Chiucchiurlotto che con il punteggio di 6/2 7/6 ha superato Benjamin Junod.

Lo scudetto nella categoria under 16 maschile è andato a Matteo Gallino vittorioso nella finalissima su Leon Martinet per 6/1 6/7 10/3.