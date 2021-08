Tennis: Tommaso Metti porta a Genova l'Open maschile Caldarelli Assicurazioni

Dopo una bella finale ad aggiudicarsi il titolo è stato il genovese Tommaso Metti 2.4 che nella partita decisiva si è imposto sul bergamasco Stefano Roggeri 2.8 per 6/3 6/2; nelle semifinali Metti aveva eliminato Mattia Costantini per 6/0 6/2, mentre Roggeri aveva avuto la meglio per 6/3 6/4 su Ludwig Berruquier.

Oltre trenta i partecipanti, partiti prima dalle qualificazioni di 4^ categoria da dove avevano ottenuto il pass per la seconda sezione di torneo Cristiano Chiucchiurlotto, Jean Claude Favre e Andrea Murari, per poi passare dalle qualificazioni di 3^ categoria nelle quali i giovani sono stati i veri protagonisti con Mattia Costantini che si è conquistato un posto tra i big per le semifinali.

(nella foto Metti in azione)