Tennis: Lapo Stelitano domina a Torino

Lapo Stelitano. Nell'articolo in azione

Uno strepitoso Lapo Stelitano si impone nel torneo di 3^ categoria disputato presso il Tennis New Country di Torino. Tra i 64 partecipanti al via, il giovane della Aosta Tennis Academy ha giocato un eccellente torneo giocando al meglio ogni incontro disputato.

Lapo Stelitano, che partiva come quarta testa di serie del tabellone, ha vinto al primo turno contro Alessandro Domenino per 6/4 6/1, al secondo incontro si è imposto per 6/3 6/1 su Luigi Cremasco, nei quarti ha battuto Manolo Elia con il punteggio di 6/2 6/1.

Giunto in semifinale il valdostano ha aprofittato del forfait per infortunio di Daniele Barberis e questo pomeriggio, con una bellissima prestazione, si è aggiudicato l'incontro finale nel quale con il risultato di 6/2 6/3 ha battuto Roberto Mordiglia.