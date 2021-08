Tennis: Al Country Club di Charvensod, nel Torneo Nazionale Open Maschile "Caldarelli Assicurazioni"

Sulla terra rossa del Country Club di Charvensod, nel Torneo Nazionale Open Maschile "Caldarelli Assicurazioni" organizzato dalla Aosta Tennis Academy, venerdì si sono chiuse le qualificazioni della sezione di 4^ categoria con l'accesso al tabellone di 3^ categoria da parte di Andrea Murari, Jean Claude Favre e Cristiano Chiucchiurlotto.

Sabato hanno preso il via i matchs delle quali di 3^ categoria che porteranno un solo giocatore ad accedere al tabellone finale; nei primi incontri vittoria di Max Iezza su Cristiano Chiucchiurlotto per 6/2 6/2, successo di Mattia Costantini su Paolo Cattaneo per 6/1 6/3, di Matteo Gallino su Jean Claude Favre per 6/1 7/5 e di Andrea Murari su Gilbert Testolin (nella foto) per 6/4 6/1. Lunedì a partire dalle ore 15 in campo quattro incontri di 3^ categoria.