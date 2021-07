Motocross: Zanolli e Bove protagonisti Motoasi ad Armeno

Gara di campionato Motoasi ad Armeno (Novara) ieri domenica 11 luglio, dove hanno partecipato due piloti dello Starcross di Verres.

Daniele Zanolli, impegnato nella categoria over 40 Esordienti, parte da primo in prima manche e rimane in testa fino al penultimo giro, ma poi per la stanchezza e qualche errore termina al secondo posto.

Nella seconda manche parte quindi secondo,poi rimonta in prima posizione per un po’ di giri ma conclude aggiudicandosi il secondo posto assoluto di giornata.

Vincenzo Bove nella categoria Young Gold fa una bella partenza in prima manche; al secondo giro cade e conclude sesto; in seconda manche un’altra bella partenza ma un ennesima ricaduta lo fa concludere aggiudicandosi il quinto posto assoluto.