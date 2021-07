Tennis: Ai giovani della Valle d'Aosta il premio "Educazione e Fair Play"

E' terminata ieri l'avventura per la formazione della Valle d'Aosta impegnata nella Coppa delle Regioni "Mario Belardinelli".

I giovanissimi valdostani sono stati impegnati per tutta la settimana sui campi in sintetico del Centro Federale di Castel di Sangro dove si sono confrontati tutti i migliori ragazzini di Italia nati nel 2009 e 2010. La Valle d'Aosta non ha trovato sorteggio facile pescando dall'urna nel girone "Berrettini" il Veneto, il Lazio, l'Umbria e la Sicilia alle quali si è dovuta arrendere chiudendo il proprio girone, vinto dal Lazio, in quinta posizione.

Grande soddisfazione nell'assegnazione ai giovani Valdostani del premio "Educazione e Fair Play"; per la Valle d'Aosta, accompagnati dai tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin, sono scesi in campo Alaska Denchasaz, Carolina Acquaviva, Gaia Paonessa, Anna Ambrosio, Jacopo Battilani, Mattia Duc e Michele Fazzari.



In allegato la foto della squadra: da sx Viérin, Duc, Ambrosio, Paonessa, Acquaviva, Denchasaz, Battilani, Fazzari, Paonessa.