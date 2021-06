Tennis: Matthieu Viérin e Alice Paonessa si aggiudicano il Dream Art

Si è concluso oggi, sabato 12 giugno, il Torneo Nazionale Open "Dream Art" disputato sui campi in terra rossa del Country Club di Charvensod e che vedeva un montepremi di €. 500,00.

Il torneo maschile è andato, come da pronostico, a Matthieu Viérin, prima testa di serie del tabellone, che in finale ha battuto per 6/4 6/2 il giovane Alberto Cazzato; nelle due semifinali erano stati eliminati Alessandro Finelli e Alessandro Sacco.

Anche il tabellone femminile è andato alla giocatrice che partiva con i favori dei pronostici; Alice Paonessa ha conquistato il titolo battendo in finale Sara Fristachi con il punteggio di 6/3 6/2.