MATCH POINT - Il tennis in Valle d'Aosta; al Country Club la finale 'Open Dream'

E' in programma questa sera venerdì 11 giugno, alle ore 20,30, sui campi di terra rossa del Country Club di Charvensod, la finale del Torneo 'Open Dream' di Seconda categoria maschile di tennis.

Come da pronostico a giocarsi il trofeo saranno Mathieu Vierin, già giocatore ATP di Sarre e Alberto Cazzato, giovane tennista di Courmayeur che si allena all’Aosta Tennis Academy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

La squadra maschile di D2 del Circolo Tennis Squash Sarre si è qualificata per giocare i play off per la promozione in D1, nel suo girone non ha subito sconfitte. La squadra è composta dagli atleti: Sanson Davide, Bich Marco, Navarra Giovanni, Faedi Davide, Diodato Simone, Murari Andrea, Duc Andrea, Giachino Davide, Di Castro Tiziano, Movio Andrea, Favre Jean Claude, Contoz Luca, Tussidor Indro, Fracasso Michele e Zonin Davide.