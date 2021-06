A Ghiffa (Verbania) arriva il terzo successo per le giovani valdostane impegnate nel campionato di serie D1 di tennis.

Sara Fristachi e Claudia Soro hanno superato le quotate giocatrici della Selva per 2 a 1, con meritata vittoria in singolare di Fristachi e altrettanto giusto successo in doppio per Soro-Fristachi.