Tennis: Noah Canonico fa suo l’Internazionale U14 di Pescara in doppio con De Marchi

Gran bella vittoria di Noah Canonico che in doppio con Andrea De Marci si è aggiudicato l’internazionale di Pescare. In finale hanno battuto il doppio olandese-ceco Shoenmarkers-Smejcky per 6-7 (4) 6-2 (10-8). Quello di Pescara è stato il più prestigioso appuntamento di doppio per la sua età, Noah è arrivato sino alla vittoria.

Al tennista valdostano giova molto frequentare un ambiente professionistico come quello del Piatti Tennis Center di Bordighera, dove si allena da oltre due anni, avendo modo di vedere quotidianamente cosa fa Jannik Sinner che è il suo modello di tennista. Come Sinner Canonico non si lamenta mai, ride e scherza quando non è in campo ma quando ha la racchetta in mano sono dolori per i suoi avversari. (Nella foto De Marchi e, a sn, Canonico)