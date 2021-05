Motocross: Daniele Zanolli in vetta alla Over 40 esordienti regionale

A Cassano Sinola (Alessandria) si è disputata la regionale di motocross 'Piemonte Lombardia' della categoria 'Over 40' esordienti.

Il pilota valdostano Daniele Zanolli si è posizionato al quinto posto nelle qualifiche; nella prima gara partenza ottima di Zanolli che conclude al primo posto. Alla seconda gara la partenza del valdostano non è stata delle più belle ma con grinta è riuscito a recuperare gli avversari fino a portarsi in seconda posizione. In finale di giornata si è piazzato primo su 24 atleti.