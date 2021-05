Alice Paonessa in azione e durante la premiazione.

Alice Paonessa, giovane tennista valdostana che si allena presso la Aosta Tennis Academy, si è aggiudicata il torneo femminile Open "Resort Santo Stefano" con montepremi da €. 500,00 disputato sui campi in play it di Sandigliano.

La valdostana, che partiva come seconda testa di serie del tabellone, ha battuto in semifinale Silvia Zappoli 2.7 per 6/7 6/3 10/5, poi nella finale si è imposta sulla prima testa di serie del torneo, Camilla Diez 2.6 con il punteggio di 7/5 3/6 10/7.