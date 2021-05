Tennis: Per la forte pioggia 'Tennis&Friends' posticipata a domenica 16 maggio

A causa della forte pioggia che ha portato alla sospensione dei match degli Internazionali BNL d’Italia, Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che vede il coinvolgimento in prima linea del mondo della salute e dello sport, inizialmente previsto sabato 15 maggio, è stato spostato a domenica 16 maggio, a partire dalle ore 11.

Restano confermate per la giornata del 15 maggio e per le due settimane successive (17-21 e 24-28 maggio) le visite mediche gratuite presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute SpA all’Acqua Acetosa.

L’11esima edizione di Tennis & Friends parte quindi da Roma domenica 16 maggio con una Special Edition nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia, per poi arrivare il prossimo 18 e 19 settembre a Torino, all’interno del percorso di accompagnamento alle NITTO ATP Finals di novembre, e proseguire dall’8 al 10 ottobre nuovamente a Roma per celebrare finalmente con il pubblico, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, i dieci anni di attività di Tennis & Friends. Una lunga staffetta per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull’importanza della prevenzione, perché una diagnosi precoce, unitamente ad un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale.

Dieci anni di attività ed esperienza finalizzati a garantire al grande pubblico un servizio di visite specialistiche, screening e check-up completamente gratuito su tutto il territorio nazionale, realizzato grazie al supporto delle numerose strutture sanitarie partner della manifestazione e in linea con le #5S che costituiscono gli ingredienti di Tennis & Friends: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo.