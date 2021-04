Tennis: A Claudia Soro l'Opem Groupama

La giovane Claudia Soro, atleta della Aosta Tennis Academy, si è imposta nel Torneo Open Femminile Groupama disputato sui campi in terra rossa del Tennis Squash Sarre.

Claudia Soro nei quarti di finale ha battuto per 6/1 6/0 Viola Zanetti 4.2, poi in semifinale ha battuto la testa di serie numero 2 del torneo la 2.7 Annalisa Gassino per 6/1 6/3.

Giunta in finale la valdostana si è imposta sulla prima testa di serie, la lombarda Elena Scola, classificata 2.6, sulle quale si è imposta con il risultato di 7/5 6/2.