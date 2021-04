Superlega: I sogni non si comprano

Parto dalla passione, di impeto e allora dico che mai nessuno potrà fermare l'amore per il calcio, lo sport piu' bello del mondo. I sogni non si comprano. Ma si sa, non si vive solo di sentimenti e allora caliamoci nel reale.

Nelle stanze dove algidi potenti manovrano le leve dei loro interessi i patron delle "12 sorelle piu' influenti (e indebitate)" del reame pallonaro hanno esposto i loro ricchi palmares, i numeri milionari di tifosi (merchandising) e soprattutto la loro fame di denaro fresco.

Top club in affanno, con bilanci in rosso profondo conseguenze di rincorse a successi come possibili portatori di risorse ricorrendo a ingaggi fuori mercato, sicuramente fuori decenza per acquisire le prestazioni spesso mercenarie dei campioni piu' celebrati in connubio con ingordi procuratori. Per questi raider il traguardo non si raggiunge con la programmazione, vivai, no si cercano le scorciatoie onerose.

Non sport, business. Mondo che per questi non rappresenta più', o almeno in minima parte, i valori sportivi bensi l'attenzione per le quotazioni in Borsa.Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ci rassicura asserendo che la Superlega è creata per salvare il calcio.

Ma a quale calcio allude? Quello loro, Quello delle "12 sorelle" fatto di ritorni economici, non a quello sognato e amato dai tifosi. Che non sono dei figuranti anche se nessuno ha mai chiesto loro dei pareri. E allora ci sarà battaglia perchè la gente crede nei valori, nei colori delle maglie, nella sana rivalità, nell'appartenenza.

Basta.

Tiferò per il Leeds che scenderà in campo con questa scritta sulla maglia: " IL CALCIO E' PER I TIFOSI": E i sogni non si comprano.