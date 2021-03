Scialpinismo: Ancora un terzo posto per Nadir Maguet

Grande Italia nella terza e ultima giornata di gare delle finali di Coppa del mondo di sci alpinismo. Sulle nevi trentine di Madonna di Campiglio, Matteo Eydallin ha dominato l’individuale maschile seniores precedendo Davide Magnini, Nadir Maguet e Michele Boscacci. Ma la notizia è rappresentata dal sesto posto di Robert Antonioli, che permette al trentunenne valtellinese del Centro Sportivo Esercito di conquistare per la quarta volta in carriera la classifica generale dopo i trionfi del 2017, 2019 e 2020. Antonioli doveva difendere due punti di vantaggio su Thibault Anselmet, ma il transalpino è incappato in una giornata di scarsa vena, nella quale non è andato oltre il ventesimo posto, e l’Italia può festeggiare l’ennesimo trionfo con Antonioli che chiude a quota 764 punti contro i 733 di Anselmet, terzo è Davide Magnini con 623.

Nella prova femminile arriva ancora un podio per Alba De Silvestro. La veneta si è piazzata al secondo posto nella gara vinta dalla francese Axelle Gachet Mollaret, regina di giornata con il tempo di 1h33’23″9, grazie al quale ha preceduto De Silvestro di 23″1, terzo posto per Tove Alexandersson a 54″4. La svedese ha tolto la gioia del podio a Mara Martini e Giulia Murada, rispettivamente quarta e quinta complessive con un ritardo di 1’36″9 e 3’21”, mentre Giulia Compagnoni è finita settima a 5’38”, Ilaria Veronese decima a 6’26” e Giorgia Felicetti diciottesima a 14′ circa.

Nell’under 20 femminile la vittoria è andata all’ottima Samantha Bertolina in 59’11″8, che ha legittimato il sucesso nella classifica generale di categoria davanti a Lisa Moraschini, seconda per quasi 14″, terza la statunitense Grace Staberg a 4’18”. Sesta posizione per Katia Mascherona a 9’20”. Fra i maschi l’austriaco Paul Verbnjak si è imposto sullo spagnolo Albert Perez Angles e l’altro austriaco Andreas Mayer, quarto Alessandro Rossi e quinto Luca Tomasoni. Fra gli under 23 maschili si è imposto Andrea Prandi, con Mirko Sanelli terzo, fra le donne prima Giulia Murada e terza Giorgia Felicetti.

Ordine d’arrivo individuale maschile seniores Madonna di Campiglio (Ita):

1. Matteo Eydallin (Ita) 1h23’36″6

2. Davide Magnini (Ita) 1h24’28″4

3. Nadir Maguet (Ita) 1h25’48″1

4. Michele Boscacci (Ita) 1h25’52″9

6. Robert Antonioli (Ita) 1h28’34″0

7. Alex Oberbacher (Ita) 1h29’25″8

8. Nicolò Ernesto Canclini (Ita) 1h29’33″2

10. William Boffelli (Ita) 1h31’34″7

11. Federico Nicolini (Ita) 1h31’42″2

13. Andrea Prandi (Ita) 1h32’24″9

24. Mirko Sanelli (Ita) 1h38’35″1

Ordine d’arrivo individuale femminile seniores Madonna di Campiglio (Ita):

1. Axelle Gachet Mollaret (Fra) 1h33’23″9

2. Alba De Silvestro (Ita) 1h33’47″0

3. Tove Alexandersson (Sve) 1h34’18″3

4. Mara Martini (Ita) 1h35’00″8

5. Giulia Murada (Ita) 1h36’44″9

7. Giulia Compagnoni (Ita) 1h39’02″2

10. Ilaria Veronese (Ita) 1h39’49″3

18. Giorgia Felicetti (Ita) 1h47’53″5

Ordine d’arrivo individuale maschile under 23 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Andrea Prandi (Ita) 1h32’24″9

2. David Sambale (Ger) 1h38’28″7

3. Mirko Sanelli (Ita) 1h38’35″1

Ordine d’arrivo individuale femminile under 23 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Giulia Murada (Ita) 1h36’44″9

2. Marie Pollet Villard (Fra) 1h47’33″3

3. Giorgia Felicetti (Ita) 1h47’53″5

Ordine d’arrivo individuale maschile under 20 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Paul Verbnjak (Aut) 1h26’22″9

2. Albert Perez Angles (Spa) 1h27’04″6

3. Andreas Mayer (Aut) 1h27’15″2

4. Alessandro Rossi (Ita) 1h27’27″2

5. Luca Tomasoni (Ita) 1h29’09″3

6. Rocco Baldini (Ita) 1h29’34″0

7. Pietro Festini Purlan (Ita) 1h29’47″7

14. Matteo Sostizzo (Ita) 1h35’24″6

Ordine d’arrivo individuale femminile under 20 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Samantha Bertolina (Ita) 59’11″8

2. Lisa Moreschini (Ita) 59’25″7

3. Grace Staberg (Usa) 1h03’29″9

6. Katia Mascherona (Ita) 1h08’31″1