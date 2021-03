Tennis: Alice Paonessa e Matthieu Viérin dominano il You and Me

Sulla terra rossa di Sarre in evidenza i giovani atleti della Aosta Tennis Academy che sono stati i protagonisti nelle finali. Il torneo femminile è stato vinto da Alice Paonessa (T.C.Aosta) che in finale ha battuto la compagna di allenamenti Claudia Soro (T. C.Aosta) per 6/0 6/0. Nelle semifinali Paonessa ha eliminato con lo stesso risultato Lisamarie Rossi, mentre una bravissima Soro aveva sconfitto Elena Scola 2.6 per 6/3 6/4.

Il torneo maschile è andato al padrone di casa Matthieu Viérin (T.S.Sarre) che in finale ha sconfitto Alberto Cazzato (T.C.Aosta) per 6/3 6/2; le semifinali avevano visto Viérin vincitore su Ludwig Berruquier per 6/3 6/0, mentre Cazzato aveva superato per 6/2 6/0 Roberto Della Valle.