Rally: Corrado Peloso supera la gara test del Rally Ronde Canavese

Dove ci eravamo lasciati? Corrado Peloso ci girava intorno senza chiederselo. La domanda, diretta, se l’è fatta alla fine del 15° Rally Ronde del Canavese, corsa domenica 28 febbbraio a Rivarolo Canavese. Un anno lontano dalle corse è tanto tempo.

Ma non troppo se in bacheca ci sono due titoli diSuzuki Rally Cup e Coppa R1 del Campionato Italiano Wrc.

E la risposta è stata una, dolce, conferma. “In macchina ci stiamo sempre bene, sento ancora che è qualcosa che mi appartiene - dice - La giusta concentrazione c’è sempre e gli automatismi, anche se non sono quelli di quando sei inpiena bagarre di un Trofeo, ci sono ancora. Le sensazioni sono state quelle giuste, meglio diquanto mi aspettassi. Questa Ronde era per me una prova: per capire e sentire se tutti queglielementi che occorrono per essere pilota di rally c’erano ancora. Per questo ora che la risposta è arrivata possiamo guardare oltre, sapendo di essere pronti ad affrontare nuoviobiettivi e un nuovo ciclo di gare”.

Corrado Peloso ha disputato il Rally Ronde con la Suzuki Swift della Gliese Engineering inversione R1 semplificata. Niente differenziale auto bloccante e cambio sequenziale. In classifica ha chiuso al terzo posto di R1, dietro Marco Petracca (Clio Rs) e Costa Salute (Clio).

“In gara ci siamo confrontati con parecchi piloti che gareggiano d’abitudine dei Trofei.Chilometro dopo chilometro ho capito che il passo c’è e che la ruggine di un anno e mezzosenza gare non si fa sentire troppo”.

Peloso è stato navigato dal valdostano André Perrin, 26 anni di Torgnon, abituale navigatoredi Marcel Porliod con il quale gareggerà nel Campionato Italiano. “Ci siamo conosciuti allavigilia della gara - spiega - e c’è stata subito intesa”. Il pilota di Sarre ha gareggiato con la New Turbomark Rally Team.