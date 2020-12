La giovane tennista valdostana Heloise Pramotton si è aggiudicata sabato 26 dicembre, con la disputa della finale, il torneo femminile giocato a Torino sulla terra rossa del Master Club Fioccardo.

La giovanissima atleta della Aosta Tennis Academy nei quarti di finale ha battuto per 6/1 - 7/5 Tamara Zugno, per poi superare in semifinale Francesca Gava sempre per 6/1 - 7/5; ieri nella finale è arrivata la vittoria per 7/5 - 6/0 su Maria Luisa Laudati.