Tennis: All'Open nazionale femminile un brillante secondo posto per Alice Paonessa

Alice Paonessa in azione

La tennista di Sarre, che si allena presso l’Aosta Tennis Academy, sui campi in veloce del Centro Sportivo il Poggio ha battuto, al primo turno, per 6/4 6/4 la 2.7 Micol Sanna, poi nel secondo turno si è imposta sulla 3.2 Caterina Schellino col punteggio di 7/5 6/1.

A sn. Alice Paonessa alla premiazione

Dagli ottavi di finale sono arrivati i risultati più entusiasmanti prima con la vittoria sulla 2.5 Rebecca Casoli per 6/1 6/1, poi nei quarti ha avuto la meglio sulla 2.5 Eliza Vasilica con lo score di 7/5 6/7 10/5, ed in semifinale è arrivata la vittoria sulla 2.4 Federica Sema per 6/4 6/4.

In finale Alice Paonessa si è arresa per 2/6 1/6 alla bravissima 2.6 Gaia Maduzzi.