Tennis: Sinner nella storia, 1° titolo ATP a 19 anni e tre mesi

Nel primo testa a testa fra i due pronti via e il canadese si trova subito a dover fronteggiare tre palle break: per le prime due si affida alla sua arma principale, con servizio vincente ed ace, sulla terza è un rovescio in corridoio di Sinner a dargli fiato. Jannik gestisce con padronanza il suo primo turno di battuta (4 prime su cinque messe in campo), mentre Pospisil è di nuovo costretto ai vantaggi di fronte alla solidità in risposta e nei colpi da fondo del 19enne altoatesino, che con un’accelerazione di diritto “strappa” nel terzo gioco. Nel game successivo con un doppio fallo il Next Gen azzurro concede una chance di immediato contro-break, cancellata con lucidità, per poi issarsi sul 3-1. Neppure il secondo doppio fallo di Sinner e una risposta di diritto da applausi bastano per arrivare a palla-break al 30enne di Vernon (4-2), che anche nell’ottavo gioco giunge ai vantaggi, costretto a inchinarsi a due diritti potenti e precisi dell’allievo di Riccardo Piatti. Il quale non trema minimamente quando va a servire per il set e con il quarto ace della sua partita incamera la prima frazione dopo tre quarti d’ora di gioco.