MotoCross: Cala il sipario sul campionato Moto Asi, buoni piazzamenti per la Starcross Verrès

Ultima gara di campionato Moto Asi di MotoCross domenica 1° novembre a Trofarello (Torino) con in pista tre piloti della Starcross Verrès: Pietro Mantasia, Vincenzo Bove e Daniele Zanolli.

Pietro Mantasia ha gareggiato per la categoria 65 cc. In prima manche parte bene, tra i primi, ma a causa di una caduta a metà della stessa, chiude in 10” posizione; si rifà nella seconda: parte settimo fa una gara in rimonta e conclude al quinto posti che gli vale la quinta piazza assoluta di giornata.

Nella categoria 85 expert per i colori della Starcross era in pista Vincenzo Bove, fresco del titolo di campione regionale FMI, che stampa il giro più veloce nelle qualifiche e lo conferma in prima manche; nella seconda Bove realizza un’altra bellissima partenza in testa ma a causa di un problema ai freni posteriori chiude al secondo posto la manche e la classifica assoluta di giornata.

Per la categoria over 40 esordienti era in pista Daniele Zanolli che fa registrare il 12° tempo nelle qualifiche, nella prima manche rompe il freno anteriore e conclude 17°; recupera in nella seconda che lo vede tagliare il traguardo in 12° posizione piazzandosi 14° assoluto di giornata. A fine gara Zanolli si è detto soddisfatto di questa annata ripromettendosi di migliorare ancora nella prossima.