MotoCross: Eric Frachey (Starcross Verrès) sul podio nella tempesta a Orbassano

Il tracciato di Orbassano (TO) è stato teatro domenica 11 ottobre della gara di campionato Interregionale mx2 Motoasi di motocross. Una pista pianeggiante molto tecnica e dal terreno duro ha visto in gara nella categoria Expert mx2 il pilota della Starcross di Verrès Eric Frachey, accreditato del quinto tempo nella qualifica del mattino.

“Nella prima manche, - racconta Frachey - dopo una partenza mediocre, intorno alla 20° posizione, sono riuscito ad effettuare una serie di sorpassi recuperando giro dopo giro fino a concludere al sesto posto.”

Durante lo schieramento di partenza della seconda manche un violento temporale con fulmini e grandine si abbatteva sulla pista e la direzione di gara decideva di annullare la seconda prova per motivi di sicurezza e tenere valido come risultato per la classifica finale di giornata i risultati della prima manche.

“Ho concluso quindi – aggiunge Frachey – al sesto posto assoluto su 26 partenti nella classifica generale, e invece sono riuscito a salire sul terzo gradino del podio per quanto riguarda la classifica della mia categoria Expert mx2.”