Motocross: Vincenzo Bove pigliatutto, Frachey festeggia il ritorno alle gare

Domenica in pista l’ultima di settembre per tre piloti della Mx Starcross Verrès impegnati in gare regionali Asi ad Orbassano (To) e Pinerolo (To).

Ad Orbassano nella la categoria 85 cc era al cancelleo partenza Vincenzo Bove. Nelle prove crono il giovanissimo pilota fa registrare il miglior tempo, in prima e seconda manche conquista il gradino più alto del podio portandosi così a casa un primo posto di giornata.

Per la categoria esordienti la Starcross aveva in gara Daniele Zanolli, a suo agio su quel terreno, contro degli avversari molto agguerriti. Il pilota valdostano faceva segnare il sesto tempo nelle prove, migliorandosi nella prima manche, quinto, e nella seconda, quarto, portando a casa il quarto posto di giornata.

A Pinerolo gareggiava nella categoria unitaria Expert-Master Eric Frachey, su una pista in ottime condizioni nonostante il terreno duro. Nella qualifica Frachey ha ottenuto il settimo tempo. Nella prima manche, complice una partenza non troppo buona e qualche difficoltà nei sorpassi, conclude dodicesimo.

In seconda manche il pilota valdostano scatta molto meglio in partenza, intorno alla decima posizione, e conclude al sesto posto di giornata in un lotto di 16 piloti iscritti. Grande soddisfazione per Eric Frachey tornato in pista dopo un anno esatto di assenza dai campi gara.