Rally: Simone Goldoni trionfa al Targa Florio 2020

Il pilota valdostano insieme a Eric ha vinto a bordo della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid in un testa a testa con l’avversario Porta, alla guida di una Renault Clio Rally5 e, nonostante qualche cavallo in meno, per Simone la vittoria è giunta nel finale.



"Siamo davvero molto felici per questo risultato ottenuto in una gara così importante e impegnativa come il Targa Florio - commenta Goldoni - nonostante abbiano annullato le ultime due prove speciali per impraticabilità del percorso. Un risultato che premia noi e il Team per l’impegno nello sviluppo della Swift Hybrid fatto fino ad ora e che a 4 gare dall’inizio ci porta in testa alla classifica R1 del Campionato Italiano Rally".

Un buon inizio, dunque, per l'equipaggio valdostano, " vista la totale non conoscenza delle gare ma soprattutto con una vettura in fase di sviluppo e pressoché di serie, con la speranza che presto arrivi anche lo sviluppo della parte elettronica della Hybrid che sembra comunque nata sotto una buona stella", conclude Goldoni che ringrazia "la Gliese Engineering, Emmetre Racing, Suzuki Italia, Toyo Tires, Motul Italia, Scuderia Efferre, Nova Argentia, Officina Peretto, Ristorante Mont Nery, Gabbia 51, Cassetto S.R.L. per il loro fondamentale supporto durante questa stagione".