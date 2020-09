Rugby: Al via gli open day dello Stade Valdotain

Con l'avvio ufficiale delle giovanili over 12 anni sono iniziati gli Open Day dello Stade Valdotain di rugby.

In attesa dell'avvio dei campionati, gli allenamenti in questo primo periodo sono sempre aperti al pubblico e dalle 18 è possibile seguire il training del preparatore Antonio Drago; a seguire i rugbisty in erba potranno lavorare con il 'mitico' coach German Parra, allenatore argentino che dallo scorso anno è allo Stade, e condivide con i ragazzi non solo la propria competenza tecnica ma anche il suo ottimo approccio educativo.

Martedì, giovedì e venerdì sono i giorni in cui si allenano le giovanili. E' possibile contattare l'allenatore German al numero 3484091421.