Tennis: E' d'argento la stella di Noah Canonico agli Italiani Under 12

Dopo i tanti successi juniores in diversi tornei locali e nazionali e un 2019 non particolarmente brillante, Noah martedì 8 settembre ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani Under 12 di tennis disputati a Milano e solo qualche piccola pecca di inesperienza gli ha impedito di vincere il titolo.

Noah Canonico con l'oro Vito Darderi

Quest'anno si è allenato molto a casa durante il lockdown e ha affrontato gli Italiani con lo spirito giusto ma sorpattutto senza farsi tradire dall'emozione che in altre occasioni gli era stata fatale.

Dopo aver superato tre avversari senza particolare difficoltà, Canonico in semifinale ha sconfitto Giovanni Congiliaro per 6/2-6/2. In finale ha incontrato Vito Darderi, come lui promettente azzurro, che riuscendo a gestire con un pizzico di malizia ed esperienza in più del valdostano lo ha battuto per 6/4-6/2.