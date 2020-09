Tennis: A Violante il torneo solidale Svap Cup

Bravo nel calcio, bravissimo nel tennis Alessandro Violante, ex giocatore del Charvensod e dell'AymaGressan che sui campi di terra rossa del Country Club di Charvensod ha vinto la settima edizione della Svap Tennis Cup per Aism. Torneo solidale organizzato da Andrea Valenti e dal Claude Sport, la Svap Cup ha devoluto quest'anno 2.320 euro alla sezione valdostana dell'Associazione italiana contro la sclerosi multipla-Aism.

In finale Master a otto, Violante ha sconfitto Stefano Fracasso per 6/2-6/4. In seminifinale aveva battuto Francesco Macciocchi mentre Fracasso aveva avuto la meglio su Paolo Jacquin.