Motocross: Bove e Seris (Starcross Verrès) leoni in pista a Sassello

Domenica 6 settembre due piloti della Mx Starcross Verrès hanno partecipato alla gara regionale Fmi disputata a Sassello (SV).

Nella categoria 85 cc Senior il sodalizio verreziese schierava Vincenzo Bove che nelle prove cronometrate del mattino faceva registrare il 4º tempo. Nella prima manche, con un’ottima partenza dalla terza posizione recupera fino alla prima; a causa di una piccola scivolata, però, precipitava in decima.

Senza scoraggiarsi Bove riprendeva la sua entusiasmante cavalcata a ritmo serrato rimontando sino alla quarta posto finale. In seconda manche un’altra ottima partenza porta Bove subito in seconda posizione che mantiene sino alla fine salendo così sul secondo gradino del podio per lui il primo di quest’anno nel mondo Fmi.

Per la categoria 125 cc Junior è sceso in pista Nicolas Seris, terzo nelle prove cronometrate. Nella prima manche parte bene confermando la posizione delle prove lottando fino all’ultima curva per il secondo posto.

In seconda manche un’altra buona partenza ma purtroppo Seris non riesce a prendere il ritmo giusto patendo il tracciato bagnato e concludendo settimo per un meritatissimo quinto posto di giornata.