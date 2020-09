Tennis: Il St-Christophe trionfa all'Open di St-Vincent

Si è disputato sulla terra rossa dei campi del Grand Hotel Billia l'Open di Saint-Vincent, al quale erano iscritti a squadre 42 tennisti valdostani e piemontesi. Al termine di un tabellone durato 10 giorni hanno vinto la competizione Davide D'Achille e Aurora Zenato, della formazione del Saint-Christophe. In semifinale D'Achille ha sconfitto il torinese Edoardo Bondonio per 6/1-6/1; in finale ha battuto un altro tennista della Mole, la testa di serie numero uno del torneo Filippo Imperiale, per 6/3-6/3.

Aurora Zenato in finale ha sconfitto la tennista di casa Eleonora Toniolo del Chatillon/St-Vincent per 6/3-7/6.

Lunedì 7 settembre, invece, la valdostana Martina Caregaro sarà in Friuli, a Tarvisio, per disputare un torneo internazionale che mette in palio 25 mila dollari di montepremi.