Tennis: Martina Caregaro argento all'Open di Cuneo

Secondo gradino del podio per Martina Caregaro al torneo di tennis 'Open Crea' al Country Club di Cuneo. La promettente atleta aostana classe 1992 e fra i top 300 WTA ha scacciato paure e fantasmi generati dai lunghi mesi del lockdown, sconfiggendo ai quarti la forte Vickie Trocker per 6/1 e 6/2 e in semifinale Chiara Catini per 7/6 e 6/1. Martina si è dovuta arrendere in finale alla seconda testa dis serie del torneo, Maria Marfutina, che ha vinto per 6/3- 6/3.

Archiviata Cuneo, da mercoledì Martina Caregaro è a Pordenone per disputare il torneo Itf, con un montepremi di 15 mila dollari. Ha già sconfitto Giulia Martinelli e Vanda Lukacs e domani affronterà ai quarti di finale Federica Di Sarra.