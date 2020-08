Tennis: Martina Caregaro punta in alto all'Open di Cuneo

C'è una forte e promettente valdostana a caccia del podio, al torneo di tennis 'Open Crea' in corso al Country Club di Cuneo. Domani sabato 22 agosto alle ore 15 l'aostana Martina Caregaro, classe 1992 e top 300 WTA, sfiderà Vikie Trocker; alla stess ora, Maria Marfutina, 2.1 e seconda testa di serie, se la vedrà con Anna Maria Procacci.

Sempre alle 15 onore del centrale per la lagnaschese Camilla Rosatello, numero 3 del seeding, opposta a Lara Pfeifer. A seguire Alberta Brianti, ex numero 55 WTA, troverà sulla propria strada Chiara Catini. A seguire i quarti di finale maschili del torneo, che ha un montepremi di 8000 euro ed è sostenuto da UBI Banca, da sempre sensibile ai grandi eventi sul territorio.

Oggi a segno nella prima parte di giornata Denis Golubev, che ha eliminato Nikolaus Caldo per 6-4 6-1; Andrea Brignacca, autore del successo per 6-4 6-3 contro Luca Bolla; Ceppellini Alessandro, che ha fermato la corsa del locale Nicolò Giordano per 6-3 6-4. Nel settore femminile vittorie per l'altoatesina Trocker (6-2 6-4 su Federica Sema), Chiara Catini, in tre set (6-4 4-6 6-4) contro Verena Meliss e la torinese Anna Maria Procacci (6-2 7-5 su Alessia Tagliente). Domani, dalle 10, grande spettacolo con gli ottavi e i quarti dei due tabelloni. Scenderanno in campo tutti i big e tutte le big.