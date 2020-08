Tennis: Alberto Cazzato conquista il Trofeo Trossello

Il Country Club di Charvensod ha ospitato la competizione open della Fit 'Trofeo Gioielleria Trossello'. La giovane promessa del Tennis Club Aosta Alberto Cazzato ha messo la firma sulla gara, sconfiggendo in finale il compagno di scuderia Henri Martinet, in una sfida intensa e ad alto tasso agonistico, terminata dopo tre ore con il punteggio di 6/4, 5/7 e 7/5.

Cazzato è arrivato direttamente in finale in quanto testa di serie numero uno del torneo; Martinet in semifinale ha sconfitto Massimiliano Iezza che a sua volta aveva avuto la meglio su Simone Diodato.