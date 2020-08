Motocross: Debutto nazionale a Lovolo per la Starcross di Verrès

E’ da considerarsi senz’altro mezzo pieno il bicchiere per la Starcross Verrès dopo il fine settimana della seconda selettiva FMI di Lovolo (Vicenza) per il nord-ovest. La gara era valida per qualificarsi al Campionato italiano di motocross e dalla Valle d’Aosta si sono presentati al cancelletto di partenza Vincenzo Bove e Nicolas Seris.

Nessuno dei due ha centrato la qualificazione (per questo il bicchiere è solo mezzo pieno) ma per entrambi è stata un’esperienza importante che, inoltre, ha portato i colori del sodalizio valdostano nel panorama nazionale che conta.

Qualche caduta, qualche scorrettezza degli avversari e lo scotto della prima volta a livello nazionale hanno impedito a Vincenzo Bove l’accesso alla fase successiva. Bove si è piazzato 32° di giornata ed alla fine 27° su 63, risultato che non dà accesso al Campionato.

“Anche per me – dice Nicolas Seris - non è stata una gran gara perché dopo essermi qualificato nel gruppo A (per me già un traguardo) ho sentito molto la tensione che mi ha portato a fare molti errori. Uno di questi ha comportato il danneggiamento della moto e l’impossibilità di concludere la manche.”

“Nella seconda – continua Seris - sono partito con molta più serenità e con il mio ritmo ho poi finito 20º.Purtoppo con lo 0 di gara 1 ho perso anche la possibilità di andare alle finali. È comunque stata una bella esperienza che mi ha permesso di crescere e di confrontarmi con i migliori di Italia.”