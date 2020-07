Trial: A Fenis il primo 'Trofeo del Diavolo'

Si correrà sabato 1 e domenica 2 agosto a Fenis la prima edizione del Trofeo del Diavolo, prima gara del più esteso '4° Trofeo Amatoriale' di trial in Valle d'Aosta. Saranno piu di 100 i concorrenti alla manifestazione organizzata dal Motoclub Fenis e patrocinata dall'Asi; 32 i valdostani gia' iscritti tra cui gli 'idoli' di casa Paolo Cuignon, David Cerise, Denis Piccot e Fabio Ducourtil.

La gara si svolge in 21 prove con tre giri in sei zone, la prima a Pommier sarà doppia, da percorrere in 5 ore e mezza; lo start è previsto alle 10 dall'area verde Tsanti' de Bouva.