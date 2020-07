Rally: Simone Goldoni protagonista al 'Roma Capitale'

Successo del rallysta valdostano Simone Goldoni lo scorso week end al Rally di Roma Capitale, dove si è piazzato al primo posto in Gara 1 e secondo in Gara 2.

"Siamo partiti con l’obiettivo di percorrere più chilometri possibile - racconta Goldoni - in modo da raccogliere la maggiore quantità di informazioni da trasmettere al Team per continuare con lo sviluppo della nuova macchina ibrida, ma senza tralasciare la ricerca delle prestazioni".

Al Rally di Roma Capitale "fin da subito, Eric Macori ed io - prosegue il valdostano - ci siamo trovati a nostro agio, siamo riusciti a sostenere un buon ritmo nella Gara 1, caratterizzata da prove speciali molto tecniche e che hanno messo a tappeto tanti equipaggi con molta esperienza.

In Gara 2 abbiamo proseguito il nostro lavoro con il massimo impegno, ma le caratteristiche della nostra vettura erano meno adatte alla tipologia delle strade e il bravo pilota Cazzaro, con la nuova Clio Rally 5, è stato più veloce di noi".

La Suzuki Swift Sport Hybrid di Goldoni, seguita dal team Gliese Engineering, si è dimostrata ancora una volta affidabile e all’altezza delle insidiose prove di una gara molto impegnativa, con standard da campionato europeo oltre che italiano.

"L’ottimo lavoro del Team ci ha messi nelle condizioni ottimali per esprimerci al meglio - conclude Goldoni - sfruttando molto bene il potenziale della Swift Hybrid. Le sensazioni sono state buone e con i dati raccolti la Gliese porterà, in vista del prossimo appuntamento del Cir, alcune evoluzioni per rendere ancora più competitiva la nuova Swift Sport Hybrid".