Tennis femminile: A1, sfida decisiva per il Tennis Beinasco di Nathalie Vierin

Domenica casalinga per l’A2 dell’US Tennis Beinasco femminile: una vittoria e un pareggio (domenica scorsa in casa contro il TC Ceriano) sono il bilancio stagionale della squadra che ha come capitana la valdostana ex professionista Nathalie Vierin.

Le piemontesi attendono il Circolo Tennis Eur, forte di Lisa Sabino, Yvonne Cavalle e Alessandra Amodeo. Zmau, Colmegna e Rizzetto sono pronte alla sfida che potrebbe confermarle in testa al girone. Il Ceriano cercherà il colpo a Sassuolo per mantenere a sua volta in vita il sogno promozione nella massima serie. Si qualificano alla fase successiva (play offe promozione) le prime di ogni girone (sono quattro in totale, due da quattro squadre e due da tre). Le seconde e le terze mantengono la categoria per il 2021. Le ultime retrocedono.