Moto: Al campionato regionale di velocità da definire quadro iscritti

Bloccati dal lockdown e cancellate le prime due prove il campionato inizia da Varano de’ Melegari. Cancellate per il Covid 19 le prove del 22 marzo al Mugello, del 10 maggio a Cervesina e 31 maggio a Varano, ora dopo l’annullamento di Adria, per l’allungamento del circuito, l’organizzazione è riuscita a trovare la soluzione di mandare in pista il primo round stagionale nel mese di luglio.

Non si è riusciti a rimpiazzare la data del 19 luglio, per impegni precedenti dell’autodromo, ma si è trovata la soluzione per l’ultimo week end di luglio. Il CRV partirà dunque il 25- 26 luglio per poi proseguire con le ultime due gare finali, come da calendario pre covid: 12- 13 settembre round 2 a Varano e gran finale 10- 11 ottobre a Cervesina con doppia gara.

Il Campionato Regionale Velocità come è ormai tradizione si disputa in quattro categorie, la Expert per le classi 1000 e 600 e la Rookies con le stessi classi di cilindrata.

Quest’anno il campionato che dà la Possibilità di competere con le nuovissime coperture Power Performance. Grandi aspettative per le nuove Michelin Power Cup 2 che potranno saranno adottate dalla categoria Rookies, ma anche utilizzabili nella Expert. Per gli iscritti al CRV Piemonte sono previsti i consueti premi in Pneumatici per i podi e la novita’ di quest’anno è la messa in palio di due Track Days in Spagna a cura di Racing Factory per chi completerà tutte e tre le tappe.

Ogni pilota iscritto ha diritto al Welcome Kit Michelin Michelin, due pneumatici posteriori e uno anteriore, al Servizio Racing Service Michelin ed al Michelin Powerdays (prove libere sui più bei circuiti nazionali).Il Campionato Regionale Velocità Piemonte, voluto dal Comitato Regionale Piemonte della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) che l’ha ripristinato e che è giunto alla sesta edizione, avrà ancora la macchina organizzativa nel moto club novarese TTN Racing Club guidato da Alessandro De Gregori.