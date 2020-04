Ciclismo: Bianchi sarà la bici ufficiale del Giro d’Italia

Il mondo delle due ruote non si ferma. Annunciato oggi l’accordo tra RCS Sport e Bianchi che sarà la bicicletta ufficiale della Corsa Rosa e non solo.



L’accordo triennale tra Bianchi e RCS Sport include anche altri importanti appuntamenti del calendario internazionale WorldTour. Oltre al Giro d’Italia, Bianchi è sponsor ufficiale dell’UAE Tour, l’unica corsa a tappe WorldTour negli Emirati Arabi, e de Il Lombardia, la Classica Monumento di fine stagione, unitamente alla Gran Fondo Il Lombardia. Inoltre, a partire dal 2021 la partnership sarà ulteriormente arricchita dalla corsa WorldTour, Strade Bianche. Nell’ambito dell’accordo con RCS Sport, Bianchi fornirà inoltre le biciclette in dotazione al servizio di assistenza tecnica operato da Shimano.



Strategica è anche la collaborazione con il Giro-E. Bianchi è infatti partner ufficiale dell’evento attraverso il primo progetto di mobilità elettrica intelligente applicata al ciclismo, Bianchi Lif-E. L’accordo vede Bianchi come fornitore del modello e-road in carbonio Aria. Bianchi sarà inoltre sponsor ufficiale del Giro d'Italia Virtual, il nuovo progetto che, dal 18 aprile al 10 maggio, permetterà ad atleti professionisti ed amatoriali di percorrere le più attese tappe del Giro 2020.



Una collaborazione unica tra la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo e la storica fabbrica di biciclette. Nato nel 1885, il marchio Bianchi è associato ai più grandi tra i nomi della storia del ciclismo come Fausto Coppi e Marco Pantani e oggi, alla formazione del numero uno del ranking UCI, Primoz Roglic.



UNA BICI PER LA RINASCITA: ARIA - BIANCO ITALIA

Come il Giro d’Italia mette in mostra le bellezze italiane nel mondo, Bianchi è orgogliosa di presentare la nuova Aria – Bianco Italia. Il modello Bianchi Aria si arricchisce di un’edizione esclusiva e limitata Aria in colore “bianco ghiaccio”, con il Tricolore italiano sulla forcella posteriore ed inserti viola con sfumature verdi.

La nuova Aria – Bianco Italia è dedicata a tutti coloro che non smettono mai di sognare, e celebra il lancio del primo Giro Virtual. Aria – Bianco Italia sarà disponibile nell’e-store ufficiale Bianchi (bianchi.com/aria) solo per un periodo di tempo limitato, dal 15 Aprile al 10 Maggio 2020.





DICHIARAZIONI

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, Paolo Bellino ha sottolineato come: “Lanciare questa partnership oggi, in questo momento di incertezza, è il segno di come stiamo già progettando il futuro. Sono molto contento di questo accordo con Bianchi, un marchio italiano, milanese come il nostro gruppo, che è diventato sinonimo di “Made in Italy” e rinomata qualità e innovazione in tutto il mondo.

La storia di Bianchi è la storia del ciclismo come lo sono le nostre manifestazioni. Coppi, Gimondi e Pantani sono alcuni dei grandi nomi della storia del ciclismo e del Giro che riportano immediatamente alla mente le biciclette celeste Bianchi. Le stesse che oggi sono utilizzate da uno dei team più importanti del panorama mondiale che ha al suo interno corridori di livello internazionale come Roglic. Sono certo che questa collaborazione sarà proficua e vincente per entrambe le nostre aziende”.



Salvatore Grimaldi, Presidente di Bianchi e Cavaliere della Repubblica: “La partnership tra Bianchi e Giro d’Italia rappresenta un sogno ed un’ambizione che si realizzano. Un sogno che abbiamo voluto concretizzare e comunicare in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Una fase in cui l’Italia e tutto il mondo hanno bisogno di poter continuare a sognare in attesa di una nuova rinascita. Il nostro è un accordo storico tra due eccellenze italiane, nate entrambe a Milano, che sanno esportare il meglio dell’italianità nel mondo attraverso uno degli sport più appassionanti e popolari al mondo, il ciclismo”.



Fabrizio Scalzotto, CEO Bianchi: “Siamo convinti che la bicicletta ed il ciclismo, agonistico e non, saranno fondamentali per la ripresa al termine della crisi legata al Covid-19. Il Giro d’Italia è un fenomeno culturale prima che sportivo ed è per questo che abbiamo deciso di supportare questo grande evento che è patrimonio dell’umanità, e di lanciare questa collaborazione proprio nel momento in cui l’Italia ha bisogno di tornare in sella".



BIANCHI E IL CICLISMO

Bianchi è il più storico e prestigioso marchio di biciclette. Con un patrimonio forte di oltre 130 anni di storia iniziata con Edoardo Bianchi a Milano nel 1885, Bianchi non ha eguali nel mondo del ciclismo. Il posizionamento di Bianchi incarna il meglio dell’italianità intesa come l’impegno a costruire prodotti “a regola d’arte” ma anche come design, stile e gusto.

Bianchi vede nel telaio il vero cuore della bicicletta ed investe costantemente in tecnologia dei materiali alla ricerca di soluzioni innovative con l’obiettivo di produrre le migliori biciclette al mondo.

Bianchi offre sul mercato un’ampia gamma di modelli Strada, Fuori-strada, City-fitness, e-bike e accessori per rispondere alle esigenze di ogni ciclista. Tutti i telai sono progettati in Italia all’interno della sede Bianchi, così come le grafiche e le combinazioni di colori.

Con il suo Reparto Corse, Bianchi è da sempre un riferimento in termini di tecnologia e geometria dei telai da competizione. Bianchi è sponsor e innovation partner del Team Jumbo Visma.