Morto a 90 anni l'ex pilota di formula 1 Stirling Moss

Il campione inglese si è spento nelle prime ore della Pasqua nella sua casa di Mayfair assistito dalla moglie che ha dato la notizia. Moss conquisto per quattro volte il secondo posto nella classifica finale nei campionati 1955, 1956, 1957 e 1958. Stirling era l'ultimo pilota ancora in vita ad aver preso parte al mondiale del 1951. Ha corso in F1 fino al 1961 con monoposto per lo più inglesi: da Jaguar privata a Vanwall, Cooper, Lotus, Mercedes-Benz, ma anche con la Maserati.

Stirling Craufurd Moss, nato a Londra il 17 settembre 1929 è stato un campione cristallino che si è meritato il titolo di Re senza corona perché è stato il pilota di F1 che ha vinto più GP (sedici) senza cogliere nemmeno un mondiale.