Tennis: Assegnati i titoli valdoatani alle promesse rossonere

Partendo dai più piccoli, il titolo under 10 maschile è stato vinto da Jacopo Battilani che in finale ha battuto per 6/1 7/6 Marco Chiucchiurlotto, mentre campionessa under 10 femminile è Sara Boccato brava ad imporsi in finale su Gaia Paonessa per 6/4 6/3.

Negli under 12 la finale maschile ha visto il successo di Simone Vincenzetti su Pietro Cigna, 6/2 6/3 il risultato dei maschietti, mentre con il risultato di 6/2 6/1 Heloise Pramotton ha conquistato il titolo femminile under 12 battendo nel match decisivo Bianca Marinica.

Nella categoria under 14 i campioni sono Matteo Gallino e Lisamarie Rossi; il primo in campo maschile si è imposto in finale su Lapo Stelitano per 3/6 6/2 10/4, Rossi ha superato nella finale femminile per 6/1 6/4 Chiara Mares.

Tra i più grandi successo di Lapo Stelitano nel tabellone under 16 maschile dopo un bel incontro contro Mattia Costantini vinto con il punteggio di 7/5 3/6 10/6.