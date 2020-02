Tennis: Il minitennis sceso in campo ad Aosta e a Saint-Christophe

Ad Aosta, nella categoria "Orange" si è imposto Alessandro Avallone che in finale ha battuto per 15/9 Celeste Fea; nelle due semifinali erano stati eliminati Gregorio Menel battuto da Avallone per 15/14 e Brigitte Macori sconfitta da Fea per 15/10, si è invece aggiudicato il tabellone "B" Raphael Truc.

La premiazione: da sx: Enrico Zeverini, Alessandro Avallone, Gregorio Menel, Fabio Paonessa, Celeste Fea, Brigitte Macori e Monica Ostellino

A St.Christophe tra i più piccini della categoria "Red" si è imposta Anael Tovagliari che ha battuto nella partita decisiva per 15/12 Oliviero pretti. In semifinale Tovagliari aveva avuto la meglio per 15/4 su Angelique Bionaz, mentre Pretti aveva superato per 15/5 Alan Millet; il tabellone "B" è stato vinto da Mattia Melotti.