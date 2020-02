Auto storiche: Rinviato a data da destinarsi Trofeo Nord Ovest XXIV Memorial Eugenio Castellotti

Il Coronavirus COVID-2019 entra a gamba tesa nel calendario del Trofeo Nord Ovest di regolarità per auto storiche, anche il XXIV Memorial Castellotti, seconda prova del Trofeo Nord Ovest 2020, in programma il 22 marzo a Lodi, è stato rinviato a data da destinarsi.Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, e delle diverse ordinanze delle autorità competenti locali, emesse negli ultimi giorni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per il “coronavirus” (COVID-2019), la Scuderia Eugenio Castellotti ha deciso di rinviare la gara.

Una decisione scaturita dalla gravità della imprevedibile situazione attuale.La Scuderia Castellotti esprime il proprio senso di responsabilità e di partecipazione all’impegno profuso in queste settimane dagli organi istituzionali, nazionali e locali, da quelli di vigilanza, d’intervento sanitario e di garanzia dell’ordine pubblico non inducendo a spostamenti sul suo territorio.

Non appena terminerà l’allarme e il veto allo svolgimento di eventi in luoghi pubblici, la Scuderia Castellotti comunicherà la nuova data di svolgimento, intanto si scusa i per il disagio procurato, anche se indipendente dalla loro volontà. Il calendario del TNO sarà aggiornato nelle prossime settimane, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Al momento, la gara di apertura è la Coppa Lomellina in programma il 19 Aprile e organizzata dal Veteran Car Club Carducci con partenza da Pavia.